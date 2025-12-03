Triunfo del Vitalqi en la Copa de Galicia de kung-fu

De sobresaliente habría que calificar la participación de los deportistas que el gimnasio Vitalqi de Lalín desplazó hasta Nigrán para disputar la IV Copa de Galicia de kung-fu. Los lalinenses participaron con cinco parejas con los siguientes resultados: Sheila y Noa, campeonas en cinturón azul infantil; Adrián y Nerea, campeones en cinturón marrón infantil y subcampeones Sabela e Izan; y Sandra y Samuel, campeones den la categoría de cinturón marrón júnior. Desde el gimnasio se destaca la buena preparación realizada por todos y cada uno de sus componentes para preparar la cita celebrada en el Val Miñor.