Triunfo del Vitalqi en la Copa de Galicia de kung-fu
De sobresaliente habría que calificar la participación de los deportistas que el gimnasio Vitalqi de Lalín desplazó hasta Nigrán para disputar la IV Copa de Galicia de kung-fu. Los lalinenses participaron con cinco parejas con los siguientes resultados: Sheila y Noa, campeonas en cinturón azul infantil; Adrián y Nerea, campeones en cinturón marrón infantil y subcampeones Sabela e Izan; y Sandra y Samuel, campeones den la categoría de cinturón marrón júnior. Desde el gimnasio se destaca la buena preparación realizada por todos y cada uno de sus componentes para preparar la cita celebrada en el Val Miñor.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Cafersa fía a una mina subterránea el futuro de 125 empleos en Galicia
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El vigués Jorge Juan Costas, 'padre' de la baliza V16, aclara las dudas sobre el dispositivo que sustituirá a los triángulos desde enero de 2026