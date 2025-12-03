Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Trattoria do Gato abre sus puertas en la calle B de Lalín

La oferta culinaria de la capital dezana cuenta desde ayer con un nuevo referente. Se trata de la Trattoria do Gato, sita en la calle B en el antiguo local que ocupaba la pizzería Venezia. Al igual que ella, la propuesta de la familia González García ofrece una amplia carta con varias referencias procedentes de lo mejor de la cocina italiana. Pizzas, pastas y clásicos de la extinta Casa do Gato conforman la oferta.

