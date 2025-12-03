‘Sorrybut’, un proyecto urbanita con alma rural

De la ganadería a la restauración. Parece una transición profesional poco común, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo, ya que la calidad del producto está asegurada cuando se reduce la intervención en la cadena alimentaria. De la granja al plato, es un slogan de márketing bastante utilizado, pero que ahora cobra una relevancia especial gracias a la iniciativa de un grupo de ocho ganaderos de la zona de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.

Sorrybut es el nombre de una hamburguesería que abrirá sus puertas en el número 18 de la Rúa Montero Ríos de Vigo la próxima semana. Será el primer local de una idea de negocio que pretende convertirse en franquicia y que ponen en marcha ganaderos y empresarios de diferentes concellos de la zona.

Un total de ocho personas decidieron que esta era la mejor forma de promover y dar salida a la carne de vacuno de Deza, de gran calidad y criada de forma sostenible. El grupo es diverso, cada uno de ellos cuenta ya con una actividad económica principal, mayoritariamente vinculada al sector primario. Con explotaciones que pueden superar las cien cabezas, conocen el producto de primera mano, aunque sienten que falta visibilidad y promoción.

Ahora, con Sorrybut llevarán a la mesa ternera 100% de Deza, criada de forma sostenible, y con especial atención a la alimentación de la cría durante su tiempo de vida.

Manuel Iglesias es uno de los socios fundadores de esta prometedora iniciativa, y explica: «Algúns de nós xa nos conociamos, outros non, pero fóronse xuntando máis tarde. Ocorréusenos a idea nunha cea do sector con varios ganadeiros, e pensamos que podía ser unha boa forma de reivindicar o noso producto, que é dunha calidade excepcional». Las primeras conversaciones se produjeron hace un par de años, al principio como un comentario vago que se suelta al aire, y ahora, ya materializado en un restaurante que recibirá a sus primeros comensales este sábado en pleno centro vigués.

«Isto non pretende ser unha cadea de comida rápida, nin moito menos, prestamos moita atención á materia prima, como se produce e, sobre todo, de onde nos chega. A tenreira será 100% de vacún de Deza, as hamburguesas elaboraraas unha carnecería de Silleda, e buscaremos unha elaboración artesanal con ingredientes de proximidade, das comarcas», relata Iglesias.

Siendo todos empresarios de Deza e Tabeirós-Terra de Montes, resulta llamativo que escogieran Vigo para ubicar su primer establecimiento. En cambio, el silledense comparte que esto responde, en realidad, a una cuestión de pragmatismo: «Antes de decidir dar o paso fixemos un exhaustivo estudo de mercado, e démonos conta de que precisabamos acceder a un público máis ben xoven, que é o principal target desta clase de restaurantes. Por iso, vimos difícil que puidese triunfar nun pobo pequeno, e optamos por que o comezo fose nunha das principais cidades galegas». Entre ellas, la capital de la Navidad en Galicia fue la afortunada, y es precisamente en esta época de auténtico apogeo de visitantes cuando Sorrybut afronta su inauguración con altas expectativas.

El nombre también llama la atención: Sorrybut, que se traduce por «Perdona, pero», no tiene una anécdota que lo respalde. Según exponen los empresarios detrás de la nueva marca, fue el más popular durante la tormenta de ideas, pero carece de otro motivo para ser elegido. Además, aseguran que su intención es crear una línea de merchandising para comercializar, y que buscaban una idea estética global que encajara y pudiese captar la mirada de la población más joven.

Por otra parte, la jornada de apertura no promete grandes eventos promocionales, ya que para la entidad lo más importante es la calidad de sus platos. Así lo expone Manuel Iglesias: «Será el primer día también para el personal y los cocineros, por eso no queremos abarcar más de lo que podemos, ya que esto podría comprometer la calidad del servicio». Una vez Sorrybut empiece a rodar y crecer podremos ver si realmente cumple con su cometido a la hora de promocionar la ternera de Deza. Lo que nadie les va a quitar ya a este grupo de ganaderos e inversores es la originalidad. Y es que, como dice el refranero español, el que no arriesga no gana.