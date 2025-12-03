Silleda recupera la feria de ganado sin llegar a cubrir los topes de reses

La Central Agropecuaria de Galicia volvió a celebrar ayer su feria de ganado vacuno, tras cinco semanas de suspensión como medida contra el avance de la dermatosis nodular. La organización había marcado ya topes de asistencia por categorías por cuestiones de bienestar animal y para evitar masificaciones, así que la afluencia fue similar a la de la última feria. Ayer acudieron 1.328 animales, por debajo de los 1.437 del 21 de octubre, y quedaron adjudicados 1.284 (1.369).

Un añojo por el que llegaron a ofrecer casi 4.000 euros. / Bernabé/Javier Lalín

En ninguna de las tres categorías de ganado se superaron esos topes, pero la facturación llegó a los 1.505.914 euros gracias a la espectacular subida del precio medio de los terneros de carne, que alcanzó los 1.827,32 euros. Es el precio más alto que registra la Central, y que hasta la fecha estaba en los 1.710,32 euros del 30 de septiembre. Silleda podía congregar como máximo 240 terneros de carne, y ayer acudieron 198. Entre ellos había un añojo por el que se llegaron a ofrecer 3.389 euros, pero su dueño rechazó la oferta.

Dentro de los terneros de carne, además de los de raza frisona, de cruce industrial o de rubia galega, la Central incluye ejemplares de Ternera Galega Suprema. Ayer entraron a subasta 96 reses, cuyo precio medio alcanzó los 1.898,24 euros, también por encima de los 1.654,62 de octubre (en concreto, son 266 euros más). Desde hace meses, el precio de la carne de ternera está al alza por la demanda desde Marruecos y la escasez de producción en España. Su facturación global fue de 336.227 euros.

La de terneros de recría marca casi el doble, 563.436 euros. La razón estriba en el número de reses: 862, de las que se vendieron 847. El tope de asistencia estaba en las 910. Su precio medio se quedó en los 665,21 euros, que son 23 por debajo de la última sesión. El vacuno mayor, con 268 reses (el tope era de 440), vendió 253, a una media de 2.396 euros, es decir, casi 130 euros más que el 21 de octubre. La puja facturó por estas reses 606.251 euros.

Sin feria los días 23 y 30

Debido a las fiestas navideñas, no habrá feria de ganado los días 23 y 30, pero el 29 se celebrará una sesión especial para terneros de carne y vacas, desde las 10.00 horas.