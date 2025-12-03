El rural recibe 700.000 euros de ayudas para sus locales sociales

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, mantuvo este lunes una reunión con representantes de diferentes asociaciones de vecinos y de mujeres rurales de A Estrada para abordar el proceso de ejecución y justificación de obras en sus locales sociales, al amparo del Plan de Acción Comunitaria que acaba de resolver la Diputación de Pontevedra y que supondrá la inversión de 480.000 euros en el rural estradense. A esta cuantía hay que añadir los fondos procedentes de la línea de ayudas que, para este mismo fin, tiene la Xunta de Galicia. Esto hace que estas infraestructuras de las parroquias hayan atraído una inversión cercana a los 700.000 euros.

El regidor recordó que el Concello de A Estrada respaldó a las asociaciones en todo el proceso de tramitación de las ayudas a través de sus departamentos de Urbanismo y Subvencións. Además de orientarlos y acompañarlos en el trámite de solicitud, desde la administración municipal se asumió la elaboración de las memorias técnicas para que los colectivos no tuviesen que afrontar gastos.

«O ano pasado presumiamos de que, coa colaboración do Concello e as directivas, conseguimos que A Estrada fose, o municipio con máis capital investido nestes colectivos veciñais. Daquela foron 30 subvencións; este ano presentáronse 48 solicitudes e foron 48 as resoltas favorablemente», informó el jefe del ejecutivo local.

«O obxectivo que nos marcamos foi que neste 2025 fora case o 100% das parroquias con solicitude e resolución favorable. As subvencións acadadas teñen, maioritariamente, unha achega de 10.000 euros. Polo tanto, foron 480.000 euros que van directamente destinados aos colectivos veciñais e de mulleres rurais do Concello da Estrada para mellora dos seus locais», continuó. A mayores, el dirigente señaló que en el plan de la Xunta fueron 19 solicitudes, «que recibiron xa a achega no verán e realizaron as obras», con una media de aportación de 12.000 euros por colectivo. Esto supone más de 200.000 euros adicionales.

Gonzalo Louzao quiso felicitar públicamente a las directivas de las asociaciones y agradecer el trabajo realizado por los departamentos municipales que se implicaron en esta tramitación para la mejora de instalaciones que son todo un referente para la actividad social en el ámbito rural.

En el Plan de Acción Comunitaria obtuvieron ayuda las asociaciones vecinales A Farrapiña de Pardemarín, Isaac Quenqueirades de Callobre, San Pedro de Ancorados, A Mamua de Parada, San Esteban de Oca, Tabeirós, O Rueiro de Couso, Cora, Novo Centro de Berres, Amigos do Castro de Barbude, Santa Cristina de Vea, Paradela, Santa Apolonia de Guimarei, A Cruxeira de Remesar, Nosa Señora das Dores de Toedo, Santa Mariña de Barcala, Agar, Fonte do Santo de San Xurxo de Vea, Arca, San Breixo de Lamas, Frades, Baloira, Terra de Guimarei, A Somoza Nova, Liripio, Outeiro-Moreira, Santa Mariña de Ribeira, Amigos de Ribela, San Lois de Orazo, Manuel Castiñeira de Ouzande, San Xoán da Cañoteira, San Xorxe de Cereixo, Pouso-Carril y Xuntos por Loimil, y las asociaciones de mujeres rurales de Castro, Santo André de Vea, A Gándara de Codeseda, Vinseiro, Os Muíños de Curantes, Matalobos, As Bugineiras de Nigoi, Santa Clara de Ancorados, Castro Valente de Barcala, A Sobreira de Callobre, San Xiao de Vea e Baloira, Torre da Barreira de Riobó, Santeles y también la Asociación Deportivo Cultural de Guimarei.

En lo tocante a las ayudas de la Xunta, figuran algunas de las mencionadas antes, y a mayores, la Asociación de Veciños San Campio de Rubín y las asociaciones de mujeres rurales de San Miguel de Cora y Paradela. En la reunión de este lunes se explicó a los colectivos que tienen ahora seis meses de plazo para ejecutar las obras del Plan de Acción Comunitaria, teniendo que estar listas el próximo 14 de mayo. Desde el Concello animaron a las asociaciones a preparar sus solicitudes para las de 2026.