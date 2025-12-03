La Rúa 56 permanecerá cerrada al tráfico por obras durante dos semanas

El Concello de A Estrada ha anunciado el cierre al tráfico a partir de este jueves en la Rúa 56, que quedará cortada durante aproximadamente dos semanas, con la reorganización en la circulación habitual por el centro que esto implica. El comunicado llega mientras los trabajos de humanización continúan avanzando, si bien la actuación central sobre el área de A Farola no iniciarán hasta pasado el parón habitual del sector de la construcción durante las fiestas navideñas.

La vía se suma así al cierre ya existente de la Rúa San Paio, lo que reducirá notablemente la circulación en el entorno inmediato de la Praza de Galicia. En este escenario, el único sentido permitido para el tráfico rodado será el que emplee la Rúa Pérez Viondi, que permitirá acceder posteriormente a la Avenida de América. Se trata de una reorganización temporal que, según el gobierno local, es necesaria para garantizar que la reforma avance según los plazos previstos.

El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó durante la pasada jornada que el cierre de esta vía responde a la necesidad de ejecutar un fresado integral del firme. Tras esa intervención, se aplicará un hormigón de limpieza, una solución provisional que permitirá reabrir la calle durante el período navideño antes de colocar el pavimento definitivo de piedra. En paralelo, continúan avanzando los trabajos en otras zonas del proyecto. «Se está trabajando en la calle Don Nicolás, con ese primer trecho casi finalizado, y continuarán hacia la iglesia parroquial de San Paio. También se está rematando la pavimentación en Rúa Marqués de la Vega Armijo, y en las próximas semanas las obras se concentrarán entre la Rúa 56 y la San Paio»Estase traballando na Rúa Don Nicolás, con ese primeiro treito case rematado, e continuarán cara á igrexa parroquial de San Paio», indicó Louzao.

El regidor detalló también la planificación inmediata, que incluye respetar la jornada feiral del miércoles. Aun así, advirtió que desde primera hora del jueves comenzarán a operar las máquinas de fresado que obligan al cierre de la vía. «Después de echar el hormigón de limpieza se podrá pasar hasta que comience la colocación de la piedra», añadió. Louzao reconoció que este tipo de intervenciones siempre conlleva complicaciones. «Entendemos que hacer obras siempre toene estas consecuencias y molestias. Para la parte comercial no serán demasiado graves, porque afecta a las aceras, pero es cierto que para la circulación se verán afectadas muchas costumbres que tenemos», señaló.

Además, las obras implicarán cortes en la Travesía da Igrexa, que conecta con la zona del Cruceiro, lo que generará cambios en servicios esenciales como la parada de taxis y la línea de autobús A Estrada-Santiago. La parada de taxis se trasladará frente al Banco Santander, mientras que el autobús pasará a recogerse en la Praza da Constitución, junto al consistorio.

Louzao insistió en que se intenta minimizar el impacto en plena campaña navideña, ya que la Praza de Galicia es una gran arteria comercial y escenario de numerosas actividades de la programación festiva. Tras la festividad de Reyes, los trabajos se intensificarán en este punto neurálgico de la villa.