Rodeiro cambia una rampa de tierra por unas escaleras en Calque
El Concello de Rodeiro atendió una demanda casi histórica de los vecinos y vecinas de Calque, pues para desplazarse a la parte alta o a la parte baja de la aldea tenían que emplear una rampa de tierra, que se volvía peligrosa durante los meses de lluvia. El bipartito mudó esa rampla por unas escaleras que además evitan tener que dar un rodeo de varios metros.
