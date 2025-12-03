Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribela se suma a la fiebre navideña

La comisión de fiestas que revivió Santa Mariña decora el entorno de la iglesia

Miembros de la comisión decorando este fin de semana.

Miembros de la comisión decorando este fin de semana.

Nerea Couceiro

A Estrada

La parroquia estradense de Ribela continúa en un proceso de revitalización que se ve incrementado durante las festividades de Navidad. Tras recuperar este verano la celebración de su patrona, Santa Mariña, ahora la comisión de fiestas ha decidido llevar el espiritu navideño al espacio público de la aldea, con la decoración de un árbol próximo a la iglesia parroquial. De este modo, Ribela se suma así a la nómina de núcleos rurales que realizan actividades en comunidad durante estos festejos, como antídoto a la despoblación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents