La renuncia de Calvo a la Alcaldía de Agolada, efectiva en el pleno del día 9

La corporación de Agolada celebra el próximo martes, 9 de diciembre, un pleno ordinario en el que se formalizará la renuncia de Luis Calvo como alcalde y concejal de PAyJ. Isabel Alba Gómez, que ocupaba el noveno puesto en la candidatura de este partido a las elecciones municipales de 2023, será quien sustituya, en principio, el puesto de Calvo como edil.

Pero para ocupar la Alcaldía habrá que convocar una sesión extraordinaria dentro de los diez días siguientes a la celebración del pleno del martes. Pueden ser candidatos todos los ediles que encabecen la lista de su partido. El que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los ediles será proclamado electo. Si no hay una mayoría absoluta, pasará a ser regidor el que obtenga el número más alto de de respaldos. Si hay empate, se resolverá por sorteo.

El pleno incluye cuatro mociones del BNG para la mejora y limpieza de los caminos de monte de titularidad municipal (Silleda debatió una propuesta similar la semana pasada); para garantizar los servicios básicos de las personas más mayores y para el rechazo a una planta de biogás en Artoño. Hay que recordar que fue otra moción del BNG, que explicaba la incompatibilidad de la sentencia por el caso Farelo con la continuidad del Calvo en la Alcaldía, la que motivó su renuncia.