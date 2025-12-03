El policía Aurelio Fernández se despide tras 37 años de servicio
REDACCIÓN
A Estrada
El policía local de A Estrada Aurelio Fernández Bascuas, que lleva trabajando en el municipio durante los últimos 37 años y que ahora comenzará a disfrutar de su jubilación, fue recibido ayer en su despacho por el alcalde estradense, Gonzalo Louzao. El regidor quiso despedirlo y agradecerle, en nombre propio y en el de todos los ciudadanos, sus años de servicio público. Louzao señaló que tuvo ocasión de trabajar de forma coordinada con Aurelio Fernández durante su etapa como concejal de Urbanismo. Fernández comenzó estos 37 años de servicio en la Policía Local de A Estrada el 9 de febrero de 1989, siendo alcaldesa Elvira Fernández. El policía comienza ahora una nueva etapa, y reconoció que su trabajo fue siempre vocacional.
