Los peques de O Foxo, expertos en marketing

El CEIP do Foxo acogió la presentación de la décimotercera edición de la campaña de etiquetado navideño, en colaboración con ACOE e ACE. A lo largo de las pasadas semanas, el alumnado elaboró propuestas gráficas de etiquetado centradas en la conviviencia y el valo de la lengua gallega. Esos dibujos se repartirán en formato pegatina en los establecimientos del comercio estradense.