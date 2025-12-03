Martín Camba imparte una sesión sobre ocio y menores

Martín Camba, agente de la Policía Local en Santiago, imparte el 16 de este mes en Silleda varias charlas sobre menores de edad y ocio nocturno. Por la mañana, las sesiones serán en el instituto Pintor Colmeiro y el colegio María Inmaculada, y a las 18.00 horas la jornada tendrá lugar en la Casa da Xuventude. Este plan de ocio nocturno seguro llegó el curso pasado a más de 5.000 personas.