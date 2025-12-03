Luces, cámara y acción en el IES Aller Ulloa
El cineasta Álvaro Gago imparte un taller de realización con alumnos de la ESO
Á. G.
El director de cine Álvaro Gago coordinó ayer en el IES Aller Ulloa de Lalín un taller de realización para alumnos de cuarto curso de la ESO centrado en algunos aspectos de la confección de una película. Gago, reconocido por trabajos como Matria (2023), desarrolló una interesante e intensa actividad invitado por el profesor del instituto, Severiano Casalderrey.
Los estudiantes que participaron en la actividad extraescolar pudieron conocer distintos ejercicios a partir de un guión elaborado, desde la planificación hasta el trabajo con los actores. El taller comenzó a las 11.00 horas y tuvo su continuidad hasta la hora de salida del centro, en torno a las 14.30 horas. Casalderrey –reconocido crítico cinematográfico– valoraba muy positivamente la experiencia vivida junto a Gago durante el taller dedicado al séptimo arte y destacó la implicación de los distintos estudiantes de ambos sexos que pudieron participar en él.
