Licitarán por 3,6 millones obras en tres carreteras de A Estrada y Agolada

El Consello da Xunta ha dado luz verde a la licitación de las obras de refuerzo del firme en las carreteras de titularidad autonómica PO-841 y PO-213, en el municipio de A Estrada, y PO-840, en el de Agolada. Las actuaciones, que supondrán una inversión autonómica de más de 3,6 millones de euros, tienen como objeto la rehabilitación de la capa de rodadura para mejorar las condiciones de circulación en los distintos tramos de estas dos carreteras.

En tierras estradenses, estas intervenciones se desarrollarán en el tramo de algo más de 6,3 kilómetros de longitud de la PO-841, que une Pontevea y la capital de Tabeirós; en concreto desde el kilómetro 11,76 hasta el 18,085, con acciones puntuales en las rotondas hasta el punto 21,51. En la PO-213, que comunica la villa de A Estrada con la localidad de Ponte Ulla, en el municipio de Vedra, se actuará en varios tramos repartidos a lo largo de sus 15,3 km.

En el caso de la actuación en la PO-840, a su paso por el municipio de Agolada, los trabajos que se van a contratar prevén intervenciones a lo largo del tramo de 9,8 kilómetros de longitud, comprendido entre los puntos 58,96 y el 68,766.

La actuación consistirá en la renovación superficial del firme existente en los distintos tramos de estas vías de titularidad autonómica. Además, se repondrán marcas viales longitudinales y transversales, y se realizarán trabajos de conservación y limpieza del drenaje actual.

Inicio en 2026

Las intervenciones objeto de este contrato no implican la realización de ninguna expropiación, ya que todas están incluidas dentro de la franja de dominio público. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé licitar estas obras en las próximas semanas, para poder adjudicarlas e iniciarlas en el primer semestre de 2026. El plazo de ejecución es de 12 meses.