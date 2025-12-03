Los lalinenses entregaron más de 5.000 kilos en la Gran Recogida de Alimentos
REDACCIÓN
La campaña Gran Recogida de Alimentos, que puso en marcha la Fundación Provincial Bando de Alimentos los pasados 7 y 8 de noviembre, registró en los tres supermercados que participaron en Lalín la entrega de más de 5.000 kilos de víveres. A escala provincial, la cifra rebasa los 325.000 kilos e incluye tanto la donación de productos físicos como las aportaciones económicas realizadas al pasar por caja y las donaciones de las propias cadenas de alimentación. En Lalín, 80 voluntarios de O Mencer informaron de esta campaña en Carrefour, Eroski y Gadis.
Con esta colaboración ciudadana, la entidad provincial garantiza el abastecimiento de sus almacenes de Vigo y Pontevedra hasta, al menos, la primavera del año que viene, cubriendo así las necesidades de más de 20.000 personas.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Cafersa fía a una mina subterránea el futuro de 125 empleos en Galicia
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El vigués Jorge Juan Costas, 'padre' de la baliza V16, aclara las dudas sobre el dispositivo que sustituirá a los triángulos desde enero de 2026