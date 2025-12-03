Los lalinenses entregaron más de 5.000 kilos en la Gran Recogida de Alimentos

La campaña Gran Recogida de Alimentos, que puso en marcha la Fundación Provincial Bando de Alimentos los pasados 7 y 8 de noviembre, registró en los tres supermercados que participaron en Lalín la entrega de más de 5.000 kilos de víveres. A escala provincial, la cifra rebasa los 325.000 kilos e incluye tanto la donación de productos físicos como las aportaciones económicas realizadas al pasar por caja y las donaciones de las propias cadenas de alimentación. En Lalín, 80 voluntarios de O Mencer informaron de esta campaña en Carrefour, Eroski y Gadis.

Con esta colaboración ciudadana, la entidad provincial garantiza el abastecimiento de sus almacenes de Vigo y Pontevedra hasta, al menos, la primavera del año que viene, cubriendo así las necesidades de más de 20.000 personas.