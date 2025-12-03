Investigan robos en el rural lalinense
REDACCIÓN
La Guardia Civil investiga varios robos perpetrados en el rural lalinense. Se busca a un grupo que suele asaltar casas a las que acceden de día para preguntar si les dan trabajo. Han sido vistos en parroquias como Santiso, Feás o Palio. Se han presentado varias denuncias en toda esa zona.
Criminalidad
En otro orden de cosas, El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, analizó ayer los datos de evolución de la delincuencia en la provincia de Pontevedra tras la publicación del último balance estadístico por parte del Ministerio del Interior. Por lo que respecta a los concellos con menos de 20.000 habitantes, la situación es similar en los dos de Deza-Tabeirós que aparecen en esta relación. En concreto, en A Estrada la delincuencia baja un 8 por ciento (de 249 a 227 casos), mientras que en el caso de Lalín, también desciende un 0,8 por ciento (de 251 a 249). «Vivimos en una provincia extraordinariamente segura, y es fruto del trabajo de profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil», aseguró Abel Losada.
