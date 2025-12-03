Espectáculo de títeres en el Pazo de Liñares
El Pazo de Liñares de Lalín acogerá el próximo sábado 13 de diciembre, a las 18.00 horas, el espectáculo gratuito de títeres «Esperta o rinoceronte» de la compañía Nao Caracola, dirigida al público infantil y familiar y contará con entrada libre hasta completar el aforo. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, busca impulsar una programación estable de marionetas allí.
