Cuñarro supervisa las obras de saneamiento en Moimenta
El terreno, al ser pedregoso, obliga a dos perforaciones para garantizar el trazado
REDACCIÓN
El edil de Obras e Servizos de Lalín, José Cuñarro, visitó ayer la parroquia de Moimenta para supervisar el avance de la instalación de los nuevos colectores de saneamiento. La actuación, que ejecuta la empresa Prace, se financia de forma exclusiva con fondos municipales.
Cuñarro explica que es una obra de especial complejidad técnica porque su terreno, al ser pedregoso, obliga a emplear sistemas de perforación específicos. Así, para garantizar el trazado adecuado de la red de colectores, hay que ejecutar dos topos o perforaciones dirigidas: uno en la zona de la panadería y el otro a la altura del auditorio. Así, se salvan los tramos de mayor dureza geológica y el paso de la N-640.
La dotación incluye tres depuradoras que darán servicio a los núcleos de la parroquia. Los trabajos comenzaron hace ya un par de años.
