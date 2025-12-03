Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruces publica las bases para un contrato del plan +Emprega

Vila de Cruces

Vila de Cruces difunde en su página web las bases para contratar a una persona formada en el ciclo Superior de Administración e Finanzas, por un periodo de 6 meses y al amparo del programa provincial +Emprega. Las personas aspirantes pueden tener una titulación universitaria similar y carecer de experiencia laboral previa.

