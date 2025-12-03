Cruces publica las bases para un contrato del plan +Emprega
REDACCIÓN
Vila de Cruces
Vila de Cruces difunde en su página web las bases para contratar a una persona formada en el ciclo Superior de Administración e Finanzas, por un periodo de 6 meses y al amparo del programa provincial +Emprega. Las personas aspirantes pueden tener una titulación universitaria similar y carecer de experiencia laboral previa.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Cafersa fía a una mina subterránea el futuro de 125 empleos en Galicia
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El vigués Jorge Juan Costas, 'padre' de la baliza V16, aclara las dudas sobre el dispositivo que sustituirá a los triángulos desde enero de 2026