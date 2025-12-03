Las comarcas pierden casi 300 habitantes en un año y solo aumentan Silleda y Lalín

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, junto con Cerdedo-Cotobade, perdieron 299 habitantes en un año, según el censo de población publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra su población total en 68.375 vecinos. El retroceso demográfico es generalizado con Silleda y Lalín como únicas excepciones. El municipio de Trasdeza es el que más crece, al aumentar en 28 residentes y totalizar 8.908, mientras que el lalinense suma cinco y queda en 20.255.

Las cifras divulgadas ahora por el INE se refieren al censo de población, no al padrón municipal, que saldrá próximamente y que constituye el dato oficial. El censo es un registro estadístico a gran escala, realizado cada cierto tiempo, que recopila mucha más información demográfica y socioeconómica. El empadronamiento es un registro administrativo local, continuo y actualizado diariamente, que solo incluye datos básicos para identificar a los residentes de un municipio, como nombre, domicilio y nacionalidad, y sirve como base para otros registros como el del censo electoral.

Lalín continúa por delante de A Estrada, a la que el INE le otorga un descenso de 32 vecinos que le deja con un total de 20.101. Con todo, de los siete concellos en negativo es que menos retrocede (0,1%), pues los 25 residentes que pierden Dozón, ahora con 949, y Rodeiro, con 2.251, les suponen caídas del 2,5 y del 1%. Forcarei cede 79 habitantes (2,5%) y salva la barrera de los 3.000 por 65; Vila de Cruces se deja 66 (1,3%) y baja de los 5.000 (4.965); Agolada, con 60 menos (2,6%), queda en 2.225, de nuevo por debajo de Rodeiro; y Cerdedo-Cotobade baja a 5.656, tras un descenso de 45 (0,7%).

El censo se desploma a pesar de la llegada de población inmigrante, como refleja el incremento de los vecinos de otras nacionalidades. El INE sitúa en 4.129 los extranjeros con residencia en la zona, 332 más de los que había en 2024, lo que supone un incremento del 8,7%. El crecimiento es generalizado en todos los territorios, a excepción de Agolada, que pierde tres y queda en 94, lo que equivale a un 4,2% de su población. El municipio más acogedor es Lalín, con 1.881 habitantes de otras nacionalidades, el 9,2% de su censo, tras ganar 78 en un año. Le sigue Silleda, que los incrementa en 74 y totaliza 706, un 7,9% de su población. Pese a duplicar con creces el censo de Trasdeza, pocos más hay en A Estrada: 786, tras ganar 76, apenas el 4% de sus habitantes. En Rodeiro aumentan en 39 y llegan a 153 (6,8%); en Vila de Cruces, con 35 más, son 243 (4,9%); en Cerdedo-Cotobade, con 17 más, 168 (3%); y Forcarei y Dozón, con ocho más, totalizan 75 y 23, respectivamente, un 2,4% de sus censos.

Por sexos, las mujeres son mayoría en líneas generales: 34.976, por los 33.399 hombres. Pero la situación no es homogénea en todo el territorio, sino que hay más varones en Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Dozón. El contingente de extranjeros está formado por 2.124 hombres y 2.005 mujeres, y éstas solo son mayoría en los municipios de A Estrada, Forcarei, Agolada y Cerdedo-Cotobade.

Medio centenar de centenarios y 1.905 menores de 5 años

Otro dato curioso que revela el censo de población es la presencia de personas que superan el siglo de vida. Son medio centenar en la zona, dos menos que un año antes; por supuesto, todos tienen nacionalidad española, ya que la población inmigrante está, mayoritariamente, en edad de trabajar.

A Estrada, con catorce personas que han cumplido los 100 años, lidera este ránking. A continuación se sitúan Lalín, con nueve, y Silleda, con seis, mientras que cinco hay en Vila de Cruces y Forcarei; con cuatro está Rodeiro y tres tienen tanto Dozón como Cerdedo-Cotobade. Curiosamente, y por segundo año consecutivo, no consta ningún habitante centenario en el municipio de Agolada.

En el otro extremo, hay 1.905 menores de 5 años. Lalín lidera este grupo quinquenal, con 617 criaturas, el 3% de su censo; A Estrada contabiliza 572 (2,8%); en Silleda son 268 (3%); 142 en Cerdedo-Cotobade (2,5%); 134 en Vila de Cruces (2,7%); 57 en Agolada (2,5%); 53 en Rodeiro (2,3%); 44 en Forcarei (1,4%); y 18 en Dozón (1,9%). Los grupos quinquenales más numerosos son los de 45 a 49 años (5.456), 50-54 (5.216), 55-59 (5.183), 60-64 (4.994), 40-44 (4.697), 65-69 (4.643), 70-74 (4.231), 75-79 (4.128) y 35-39 (3.787).

Venezuela supera a Marruecos como país de procedencia

Un análisis por países del censo de 2025 revela que los ciudadanos procedentes de Venezuela son ya el primer contingente entre los inmigrantes asentados en las comarcas. La presencia del país caribeño se incrementó en 149 personas en un ejercicio, situándose ahora en 674. Más de la mitad, 357, viven en Lalín. El resto de venezolanos se reparten entre A Estrada (125), Silleda (98), Vila de Cruces (3o), Rodeiro (25), Forcarei (17), Cerdedo-Cotobade (11), Agolada (10) y Dozón (1).Venezuela desbanca del primer puesto a Marruecos, pese a que su presencia aumenta en 48 personas y llega a las 587.

El tercer país de origen es ahora Colombia, con 394 de sus nacionales residiendo en la zona, 63 más que en el censo de 2024, el segundo mayor incremento tras los venezolanos. Tanto es así que adelantan a los vecinos oriundos de Rumanía (390, cuatro menos que el año anterior) y de Portugal (356, al caer en 25).En sexto lugar continúa Argelia, que cuenta con 51 ciudadanos más y totaliza 327 ciudadanos. La gran mayoría (264, quince más que un año antes) se localiza en Lalín, seguido de Rodeiro y Vila de Cruces, con 24 argelinos cada uno, Dozón (5) y Agolada (4).

De Brasil proceden 213 vecinos de las comarcas, quince más que en 2024; de Paraguay son 131, seis más; y 115 provienen de Perú, que aporta 22 personas en un año. Por debajo del centenar destacan Senegal, con 72 nacionales (19 más); Cuba, con 71 (+11); Italia, con 70 (+4); Argentina, con 69 (+9); Reino Unido, con 57 (+1); China, con 51 (+11); Bulgaria, con 48 (-16); y Ucrania, con 47. El país invadido por Rusia pierde más de la mitad de los 102 ciudadanos que tenía un año antes, y se reparten entre Silleda (30), Lalín (11), A Estrada (5) y Cerdedo-Cotobade (1).

En Lalín, al margen de los casos ya desgranados de Venezuela y Argelia, los países que más inmigrantes aportan son Colombia (189), Brasil y Portugal (129) y Rumanía (120). En A Estrada hay 154 marroquíes y 98 rumanos; en Silleda, 120 de esta nacionalidad europea, 89 lusos, 77 colombianos y 75 marroquíes; de este país africano hay 61 en Vila de Cruces y 47 en Cerdedo-Cotobade, cuya segunda colonia es de Reino Unido (15). En Rodeiro lidera Colombia (46); y en Agolada, Perú (15).