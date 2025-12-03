Cercedo-Cotobade modifica la tasa para expedir documentos
El Pleno del Concello de Cerdedo-Cotobade acordó el pasado 27 de noviembre de 2025 la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos y otros servicios municipales. El expediente se somete ahora a un período de información pública de 30 días, para que cualquier persona interesada pueda examinarlo y presentar las reclamaciones o sugerencias oportunas. El documento está disponible en las dependencias municipales y en la sede electrónica del Concello. Si transcurrido el plazo no hubiera reclamaciones, quedaría aprobado.
