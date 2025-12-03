Botos convoca un concurso de adornos de Navidad dotado con 180 euros

La Asociación Cultural e Veciñal San Bartolomé de Botos organiza un concurso de adornos navideños en fachadas, balcones, portales o jardines, dotado con un primer premio de 100 euros, un segundo de 50 y un tercero de 30. Los galardones se entregarán el 21 de este mes en el centro social, durante la celebración del evento Nadal máxico en Botos.

Puede participar cualquier vecino que esté empadronado en la parroquia, y puede inscribirse en el certamen hasta el día 13, incluido. Puede anotarse enviando un correo a la dirección asociacionsanbartolomedebotos@gmail.com, o comunicándoselo a cualquier miembro del colectivo, adjuntando en los dos casos la hoja de inscripción que está disponible en el perfil de Facebook de la asociación. La decoración ha de estar rematada el 14 y tiene que permanecer instalada hasta el 6 de enero. Las mejores propuestas serán escogidas por una persona dedicada al ámbito de la comunicación y la votación de todos los vecinos de la feligresía.