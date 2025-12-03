El BNG demanda para Lalín ciclos formativos vinculados a la agroganadería
Apunta que alguna de las ocho parcelarias abiertas inició sus trámites hace 25 años
REDACCIÓN
El BNG presenta en el Parlamento una proposición no de ley mediante la que insta a la Xunta a dotar a Lalín del Ciclo Superior de Gandería e Asistencia en Sanidade Animal así como de los ciclos medios de Produción Agropecuaria y Produción Arqueolóxica, «cubrindo a demanda de toda a comarca e favorecendo a continuidade das explotacións agrogandeiras». Solicita, además, que el gobierno autonómico impulse los procesos de reestructuración parcelaria con una inversión de 5 millones de euros en los próximos presupuestos, para favorecer sobre todo a las concentraciones ya iniciadas. En este sentido la parlamentaria del Bloque por Deza, Ariadna Fernández, recuerda que están reordenadas 900 hectáreas, pero hay otras 10.000 incluidas en algunos procesos que llevan abiertos 25 años, como ocurre en Vilatuxe.
