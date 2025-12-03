Atropellan a una mujer mientras cruzaba un paso de cebra en la Benito Vigo

Los servicios de Emerxencias A Estrada trasladaron esta tarde a una mujer de entre 55 y 65 años de edad al Hospital Clínico de Santiago tras sufrir un atropello mientras cruzaba el paso de cebra.

El siniestro tuvo lugar en la N-640, a la altura del número 49 de la Avenida Benito Vigo, en torno a las 19.30 horas. Según informan fuentes de la Policía Local, la lluvia dificultó la visibilidad en el cruce, lo que resultó en que un turismo que circulaba por la vía impactase contra la viandante mientras cruzaba de acera.

En quel momento, efectivos del cuerpo de seguridad municipal se encontraban en el punto solventando otra intervención relacionada con una ruptura de aguas, por lo que pudieron atender a la herida al instante y notificar a Emerxencias para su traslado hospitalario.