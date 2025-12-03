Arranca la Escola de Familias del Losada

El IES Antón Losada celebra hoy la primera sesión de la cuarta edición de Escola de Familias con una charla sobre el consumo de sustancias en la adolescencia, impartida a las 19.30 horas por la psicóloga Miriam Otero. El encuentro, que tendrá lugar en la biblioteca del centro, busca ofrecer herramientas prácticas para prevenir conductas de riesgo en jóvenes.