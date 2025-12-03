Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abeirar llegará a 700 alumnos durante enero

El proyecto Abeirar de Educación Sexual Integral para Infancias, impulsado por el Concello de Lalín, continua en enero con sesiones programadas a lo largo de 14 días. Está dirigido a más de 700 alumnos de 1º a 5º de Primaria de los centros públicos lalinenses. También habrá varios actos hoy por el 25N.

