Tres caminos aportan 393 peregrinos en noviembre

Tres caminos jacobeos suman 393 durnate noviembre, un 2% más que los 386 del mismo mes de 2024. Lidera la Vía de la Plata, con 223, por los 163 del Camino de Invierno y los 7 del de A Geira e os Arrieiros; en la Oficina del Peregrino no consta ninguno en el Miñoto Ribeiro. Es el tercer mes con menos afluencia, después de enero y febrero.

De los 393 usuarios registrados, 209 (53%) eran españoles, sobre todo de Galicia, con 69, Cataluña (32), Madrid (27), Comunidad Valenciana (21), Andalucía (19) y Baleares (13). Entre los extranjeros destacan Italia (30), Portugal (21), EE UU (15), Alemania (11) y Malta (10). La mayoría (316) hace el camino a pie; 27 eligen la bicicleta.