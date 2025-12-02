Tres caminos aportan 393 peregrinos en noviembre
Son 223 en la Vía de la Plata, 163 en el Invernal y 7 en el de A Geira
REDACCIÓN
Lalín
Tres caminos jacobeos suman 393 durnate noviembre, un 2% más que los 386 del mismo mes de 2024. Lidera la Vía de la Plata, con 223, por los 163 del Camino de Invierno y los 7 del de A Geira e os Arrieiros; en la Oficina del Peregrino no consta ninguno en el Miñoto Ribeiro. Es el tercer mes con menos afluencia, después de enero y febrero.
De los 393 usuarios registrados, 209 (53%) eran españoles, sobre todo de Galicia, con 69, Cataluña (32), Madrid (27), Comunidad Valenciana (21), Andalucía (19) y Baleares (13). Entre los extranjeros destacan Italia (30), Portugal (21), EE UU (15), Alemania (11) y Malta (10). La mayoría (316) hace el camino a pie; 27 eligen la bicicleta.
