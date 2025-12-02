El paro baja en noviembre en 12 personas

Las comarcas cierran noviembre con 2.180 personas sin trabajo, 12 menos de las 2.192 del mes precedente. La cifra se reparte entre las 1.363 de Deza, que sube en 22 personas, y las 819 que aportan Cerdedo, A Estrada y Forcarei y que suponen un recorte de 34 demandantes. El descenso global es mérito sobre todo de A Estrada, que pasa de 737 a 707 demandantes (baja en 30). También recortan su desempleo, pero de foma muy modesta, Forcarei (pasa de 83 a 80), Agolada (de 66 a 63), Dozón (de 25 a 23) y Vila de Cruces (de 142 a 140). Cerdedo baja solo en un demandante y se queda en los 30.

Por contra, el paro crece sobre todo en Lalín, con 19 nuevos demandantes para alcanzar los 812. En Silleda hay 7 nuevos vecinos en búsqueda de trabajo, con lo que la cifra llega a los 282, y en Rodeiro sube en 3 para alcanzar los 43.