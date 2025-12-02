Nuevos desfibriladores para la Casa das Letras, Emerxencias y Policía

El Concello de A Estrada continúa elevando su apuesta por la cardioprotección en las instalaciones y servicios municipales. El departamento de Sanidade, área que dirige el concejal Óscar Rancaño, instaló un Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) en la Casa das Letras, y sendas unidades móviles para ser empleadas en los vehículos de la Policía Local y Emerxencias A Estrada.

Con su localización en la biblioteca, el dispositivo queda emplazado en un lugar muy céntrico, convirtiéndose en un recurso al que cualquier ciudadano podría acceder ante incidencias que se puedan producir en la calle, en el entorno de la alameda, en la Praza da Constitución o en las vías más próximas. La cercanía se suma al horario amplio del servicio, teniendo en cuenta que estas instalaciones municipales están abiertas al públicode mañana y tarde.

En lo tocante al equipo asignado a la Policía Local, el desfibrilador tiene un carácter móvil y estará incorporado al vehículo que siempre se encuentra en el turno de patrulla, de modo que la unidad que estará recorriendo el casco urbano estará equipada con este material. Lo mismo sucede con la incorporación al parque móvil de Emerxencias A Estrada.

Estos tres nuevos dispositivos se suman a los 5 que ya disponía A Estrada Deporte, instalados en el Pabellón Coto Ferreiro, junto a los campos de fútbol Manuel Regueiro, Novo Municipal, y los de Vea y Callobre, con los que cubren un área amplia de instalaciones deportivas.

Además, se colocaron paneles visibles de distintas perspectivas y en los que se facilitan los números de Emerxencias A Estrada y el 112. En ellos, se profundiza en el primer consejo para cualquiera que se vea en la necesidad de tener que recurrir a un DESA, que es avisar de la situación a los profesionales de los equipos de emergencia.