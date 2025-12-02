El MOME despide con sus versos a Avelina Valladares

El MOME acogió ayer por la tarde la presentación del libro Obra Poética, de Avelina Valladares, en edición de Xosé Luna. En el acto, que cierra su Año Cultural, participaron varios alumnos de los centros estradenses de O Foxo y Avelina Valladares, que leyeron algunos poemas de la autora. El evento también contó con la presencia del editor estradense, Xosé Luna, junto al alcalde, Gonzalo Louzao; Isabel Couselo, directora territorial de la provincia de Pontevedra; Xosé Lueiro, Normalizador Lingüístico; y Suso Domínguez, director de Produción de la Editorial Galaxia.