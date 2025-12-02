La Molinera y Don Din, premios de la cocina gallega

La primera edición de los Premios da Cociña Galega, promovida por la Asociación de Amigos da Cociña Galega, anunció ayer los restaurantes galardonados en las distintas categorías. La gala, celebrada en el Auditorio de Galicia de Santiago, destacó la tradición y el patrimonio culinario de Galicia, rindiendo homenaje a los profesionales y establecimientos que mantienen viva nuestra identidad gastronómica. Dos de ellos, situados en Lalín y en Vila de Cruces recibieron sendos premios por parte del jurado: La Molinera, en Lalín, y Don Din, en Vila de Cruces.

Santiago Caramés (Don Din) recoge su premio gastronómico. / Cedida

Cabe destacar que en el caso del restaurante lalinense, La Molinera se hizo con tres distinciones en otras tantas categorías: lacón con grelos, cocido galego y caldo galego. En el caso del restaurante cruceño, su galardón corresponde a la categoría de Galo de Curral. Cabe recordar que también fueron finalistas de este certamen gastronómico regional los restaurantes lalinenses Cabanas y Casa Currás, y el cruceño A de Rafael.

El objetivo de estos premios, entregados en forma de figuras de Sargadelos, es reconocer la cocina auténtica, la de los restaurantes y tabernas que conservan el espíritu y el sabor del pasado. Bajo el lema ‘Celebremos nuestra cultura gastronómica’, los Premios da Cociña Galega tienen un carácter único: son galardones otorgados por profesionales gallegos, en un ejercicio de reconocimiento colectivo de nuestra cultura culinaria. A la gala asistieron Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña; y Miriam Louzao, concejala del Concello de Santiago. El acto reivindicó el valor de la tradición, el papel de las recetas y las técnicas que hicieron de la cocina gallega un símbolo de calidad y reconocimiento dentro y fuera del país.