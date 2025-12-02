Matalobos acoge su XVIII Festa dos Callos con carpa con calefacción

La parroquia estradense de Matalobos celebra este domingo 7 de diciembre su décimo octava edición de la tradicional Festa do Callos, que festejan en honor a Santa Eulalia.

A partir de las 13.30 horas comenzarán con una misa cantada por el coro de San Mamede de Portela, a lo que seguirá un pasacalles y una sesión vermú con Brisas do Río Ulla. Ya a las 14.30 horas dará comienzo oficialmente en el campo de la fiesta de la localidad su XVIII Festa dos Callos, que servirá el cátering estradense Valenciaga. Para que el día no estropee el evento, se contará con una carpa con calefacción.

El menú costará 18 euros para los adultos y 10 euros para los niños, y constará de callos «a fartar», pan, vino, agua, postre y café,e incluye una cazuela de regalo. También habrá raciones para llevar por 12 euros, y los tiques se podrán coger en O Xulia, O rincón de Fer, O Paradero, A Parra de Souto de Vea, la taberna Aurora de Matalobos, A Fonte y Valenciaga, hasta el jueves 4 de diciembre. Antonio Barros e Ialma y el Grupo Alborada pondrán la nota musical.