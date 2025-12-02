Matalobos acoge su XVIII Festa dos Callos con carpa con calefacción
REDACCIÓN
La parroquia estradense de Matalobos celebra este domingo 7 de diciembre su décimo octava edición de la tradicional Festa do Callos, que festejan en honor a Santa Eulalia.
A partir de las 13.30 horas comenzarán con una misa cantada por el coro de San Mamede de Portela, a lo que seguirá un pasacalles y una sesión vermú con Brisas do Río Ulla. Ya a las 14.30 horas dará comienzo oficialmente en el campo de la fiesta de la localidad su XVIII Festa dos Callos, que servirá el cátering estradense Valenciaga. Para que el día no estropee el evento, se contará con una carpa con calefacción.
El menú costará 18 euros para los adultos y 10 euros para los niños, y constará de callos «a fartar», pan, vino, agua, postre y café,e incluye una cazuela de regalo. También habrá raciones para llevar por 12 euros, y los tiques se podrán coger en O Xulia, O rincón de Fer, O Paradero, A Parra de Souto de Vea, la taberna Aurora de Matalobos, A Fonte y Valenciaga, hasta el jueves 4 de diciembre. Antonio Barros e Ialma y el Grupo Alborada pondrán la nota musical.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio