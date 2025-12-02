«Giráldez está siendo muy valiente»

Marcos Piñeiro, Pacheco es una de las figuras más importantes del fútbol base estradense en las últimas décadas. Formado como entrenador en la cantera del Callobre, fue clave en su unificación con el Sporting Estrada y la creación de la Escola Estrada de Fútbol Base. Una vez logrado lo que durante tipo pareció un reto imposible, Pacheco ejerció durante muchos años como coordinador deportivo y mucho más dentro de la recién nacida cantera. Esa larga y fructífera relación finalizó hace poco más de un año, cuando el Celta de Vigo le hizo una oferta irrechazable. Ayer, el entrenador regresó a A Estrada para presentar el clinic que su equipo organiza en el municipio y aprovechamos la ocasión para charlar con él sentados en las gradas de la pista de fútbol de los jardines.

«El acuerdo con el Celta comenzó en la época del Callobre, creo que sobre el año 2012», explica Pacheco al recordar la relación que une a la cantera estradense con el equipo olívico. «Y al empezar la escuela se subrogó. Ya son muchos años. La relación con el Celta y con la gente que estuvo ahí siempre fue muy buena».

El entrenador admite sin embargo que ese acuerdo de colaboración le generaba dudas. «Al principio era un poco escéptico. Era un poco reticente por ejemplo a que los niños más pequeños fuesen a entrenar con el Celta a menudo. Ahora sin embargo que estoy dentro lo veo de una forma completamente diferente. Es conveniente que los niños vayan y puedan ver el nivel de entrenamientos que hay allí». A mayores, Pacheco destaca el scouting que el Celta realiza. «Se hace lo que se llama una vertical de scouting con un rango muy amplio de niños que están controlados. A nivel estradense por ejemplo hay ahora mismo tres o cuatro niños que vienen a entrenar con el Celta. Cuanta más edad tienen es más complicado entrar pero al final creo que es una experiencia buena para ellos».

A través de este convenio ya hubo varios jugadores de la cantera estradense que llegaron a A Madroa. «El primero en irse para el Celta fue Sergio Prieto. Luego se fue Damián, que por el medio estuvo un año en el Arosa. Ahora mismo es uno de los promocionados. Está en el cadete A pero ya entrena con el Juvenil B. Igual que David Sueiro, de Silleda. Son niños con grandes condiciones. Luego pasó Pablo Miguez. También hubo otros que fueron a torneos como Dani, Mauro, Alvarito –un benjamín de primer año que está ahora con el Celta y tiene muy buenas condiciones–, Álvaro, Lucas, Roque, Diego... hubo muchos niños que pasaron por el Celta de forma más o menos esporádica», afirma Pacheco, quien destaca la presencia de jugadores externos en los entrenamientos, con opciones de llegar a fichar.

Este año Pacheco inicia su tercera temporada como entrenador de la base del Celta, un cambio grande desde la Escola Estrada. «Allí, aunque sea base, es todo muy profesional. Hay reuniones lunes y martes, informes y vídeos los miércoles, preparar las sesiones la tarde anterior... es todo fútbol. La Escola es diferente. Es una actividad para los niños, compitiendo, pero sin presión. El enfoque es diferente». Pacheco comenzó en el Celta como apoyo en el cuerpo técnico del equipo infantil y el año pasado estuvo con el infantil A y el alevín B y este año está con el alevín b y cadete B, siempre formando «pareja de hecho» con su compañero Marcos.

«Estar en el Celta es un reto y también una alegría. Esto me permitió cambiar la perspectiva y el chip. Estar en A Estada ya me estaba generando mucha tensión. No me gusta sentirme señalado y cuando estás ahí puedes hacer cosas que molesten a algunos. Era una sensación que no me gustaba. En ese sentido fue un cambio para bien», argumenta.

Con su mudanza a Vigo Pacheco se enroló en un Celta que disfruta más que nunca del protagonismo de su cantera. «Ahora mismo hay una promoción grande de chavales. Hay por ejemplo seis o siete de chavales cadetes que ya están entrenando con juveniles. Se le llama adelantar procesos. Lo mismo pasa con el Fortuna. Son críos y ya están en Primera RFEF y muchos entrenan con el primer equipo. Los chavales notan que ese fútbol profesional está ahí delante», manifestó Pacheco analizando una apuesta por la cantera que comienza desde el primer equipo. «Giráldez está siendo muy valiente. Esta es la apuesta del club. Es un hombre que revertió la situación en la que estaba el Celta y metió a muchos chavales que pasaron por el Fortuna. Ya no es solo que sea valiente, es que es consecuente con sus ideas».

Presentación del clinic, ayer, en A Estrada.

Presentación del Clinic de Nadal del Celta en A Estrada

Representantes del Celta de Vigo y de la Escola Estrada de Fútbol Base se citaron ayer con el concejal de Deportes, Ismael Pena, en el consistorio. El objetivo era presentar una nueva edición del Clinic de Nadal organizado por el club olívico durante la semana de Navidad, con el Novo Municipal como escenario. En concreto será los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre, con horario de 9.30 a 14.00 horas, y está dirigido a deportistas de las categorías de prebenjamín a infantil.

El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el día 18. El precio será de 105 euros, con un descuento del 10% para niños de la Escola Estrada de Fútbol Base o con carné celtista. Puede hacerse en la web celta.gal. Incluye el entrenamiento táctico mediante tareas jugadas pero también diferentes regalos.«Queremos que los niños vengan a aprender a jugar al fútbol pero también que lo pasen bien y se diviertan. Por eso tendremos muchas actividades distendidas», afirmó el entrenador Manu Gómez al analizar un clínic que fue un éxito en ediciones anteriores. Así lo reiteró Emi Miguens, de la Escola Estrada, quien destacó la buena sintonía con el Celta.