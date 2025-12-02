Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín abre el plazo para su concurso de postales

El Concello de Lalín abrió ayer el plazo para su II Concurso de Postais Aldeas de Nadal. Pueden participar niños de entre 3 a 12 años del municipal. La inscripción se realizará entregando un sobre cerrado en la Biblioteca Municipal hasta el 19 de diciembre a las 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents