El Gaucho recibe un ‘Solete’ en pleno proceso de traspaso

La parrillada de Lamela es distinguida por primera vez por la Guía Repsol como ‘rincón con encanto’

José Luis Otero, ayer, en El Gaucho. | Bernabé/Javier Lalín

REDACCIÓN

Silleda

La parrillada El Gaucho de Lamela es uno de los cinco nuevos «Soletes» que la Guía Repsol concede este año. Sin embargo, el galardón le llega a este emblemático establecimiento silledense cuando su propietario, José Luis Otero Míguez, está inmerso en un proceso de traspaso que podría concretarse en días. De hecho, Otero no sabía ayer nada de la distinción de la Guía Repsol como «rincón con encanto» puesto que a sus 72 años lo que le apetece es ceder el testigo a alguien con experiencia para que lleve el negocio.

Junto a la parrillada El Gaucho también fueron reconocidos con «Soletes» en Pontevedra, Casa Ces y Tintanegra, en Poio; Confitería Solla, en Pontevedra; Vago Viños, en Cambados, y, también, Regato Praia, en Redondela.

