La Festa da Richada vuelve a la Praza da Igrexa de Forcarei

El Concello de Forcarei presentó ayer en Pontevedra la 31ª Festa da Richada, que se celebrará este próximo fin de semana coincidiendo con el puente de la Constitución y que recupera, después de muchos años, la degustación popular en la Praza da Igrexa.

La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, el diputado provincial Jorge Cubela y representantes de la comisión de fiestas de As Dores fueron los encargados presentar el programa en la sede de Turismo Rías Baixas.

La exaltación gastronómica incluirá una carpa de grandes dimensiones en la Praza da Igrexa para facilitar su celebración en condiciones de confort, y arrancará el sábado 6 a las 12.30 horas con un showcooking que dará paso al pregón a cargo del politólogo forcaricense Xosé Luis Barreiro Rivas y a la sesión vermú con degustación de richada. Por la tarde habrá Cinema de Rúa para todos los públicos y, desde las 20.00 horas, Cantos de Taberna y una verbena.

El domingo 7 a las 12.30 horas vuelve la sesión vermú y degustación de richada, mientras que por la tarde se dispondrá del espectáculo «A Muller Orquestra» a cargo de Os Bolechas. El lunes 8 se celebrará la jornada multidisciplinar de actividades del programa +Convivir en el auditorio de Soutelo. París, Victoria, Florida y Gran Sol ofrecerán durante estas tres jornadas un menú degustación centrado en la richada a un precio único de 25 euros.