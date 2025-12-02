Fernández Pena, en contra del vertedero de Campomarzo

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, mostró ayer su apoyo a la plataforma Non ao vertedoiro de Campomarzo en un encuentro al que también acudió el secretario de Unións Agrarias, Roberto García. Los afectados por este proyecto de Bander en el antiguo depósito de inertes y que albergará residuos industriales no peligrosos se reunirán mañana miércoles con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para conocer la situación en que se encuentra el expediente, del que no se conocen avances desde 2023.

La plataforma solicitó a Fernández Pena una copia de las alegaciones que en su momento presentó el Concello. El alegato del Concello se basa en los mismos argumentos de los vecinos: la proximidad del vertedero a explotaciones ganaderas, a la Red Natura y a captaciones de agua. Es más, el actual vertedero produce desde hace tiempo lixiviados que terminan en manantiales, cuando lo idóneo sería su sellado y su conversión en una zona verde, como indicó ayer Roberto García. En este sentido, Unións Agrarias va a solicitar tanto al Concello como a Augas de Galicia que realice analíticas del agua para conocer su potabilidad y su nivel de contaminación. Admite que son necesarios este tipo de vertederos de residuos industriales no peligrosos, pero apartados de núcleos y de zonas paisajísticas protegidas.

La plataforma anunció, además, que presentará un escrito para aclarar si la autorización que en su momento solicitó Indeza para ese vertedero de inertes fue validada en el momento en el que el depósito pasó a pertenecer a Bander.