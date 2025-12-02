A Estrada Basket organiza el jueves su Media Day con los aficionados
REDACCIÓN
El A Estrada Basket organiza este jueves su Media Day, un evento pensado para mostrar el trabajo del club y reunir a toda su familia deportiva en el Pabellón Coto Ferreiro.
A partir de las 17.15 hasta las 19.30 horas, y con la coordinación de Tres Insuas (productora audiovisual afincada en A Estrada y empresa colaboradora del club), se celebrarán presentaciones de equipaciones, sesiones de foto y vídeo y encuentros con todos los equipos, desde las categorías baby y mini, pasando por infantil, hasta los conjuntos cadete, juvenil y sénior, tanto femenino como masculino.
La pista 1 contará con varias estaciones de producción audiovisual para que los asistentes puedan obtener contenido de calidad. Desde el club animan a todos los simpatizantes del equipo y amantes del baloncesto a vivir esta jornada especial, donde podrán acompañar a la cantera y apoyar el trabajo y la proyección de todas las categorías de este nuevo club, que pese a contar con medio año de vida, busca hacerse un hueco en la oferta deportiva local.
