A Estrada adjudica por 143.000 euros el arreglo de viales
REDACCIÓN
El Concello de A Estrada ha anunciado la contratación del proyecto «Plan Camiña Rural», que incluye mejoras en el firme de diferentes vías de titularidad municipal. En concreto, se realizarán mejoras en carreteras de las parroquias de Ribela –en la zona de Igrexa –Codeseda–en O Arnado–, Ribela –en Trabadela– y de nuevo en Codeseda – en la zona de A Portela–.
Este proyecto salió a licitación por un importende 159.641 euros y finalmente ha sido adjudicado a la empresa Construcciones Obras y Viales (Covsa) por un montante total con impuestos de 143.661 euros, siendo la oferta más baja presentada. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de ejecución de dos meses.
Cabe recordar que estas ya contratadas mejoras de viales afectarán a diferentes zonas de la parroquias de Ribela y Codeseda que llevaban tiempo en el punto de mira debido a su mal estado de mantenimiento –con numerosos y peligrosos baches–, algo que provocó en más de una ocasión quejas por parte de los vecinos.
