ECOS repartirá más de 7.000 euros en su campaña de Navidad

La Asociación de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS) ha activado su particular calendario de adviento. Entre los días 1 y 24 de diciembre repartirá más de 2.000 euros en premios donados por los comercios y negocios asociados.

Por cada 10 euros de compra en los establecimientos adheridos, los clientes pueden cubrir una papeleta, que tendrán que depositar en la urna situada en el local que hay al lado de la panadería Mella, de Silleda, o en la librería A Casiña dos Contos, de A Bandeira. Cada día, a partir de las 20:45 horas, retransmitido por sus redes sociales, se sortean vales de 30 € donados por cada uno de los más de 70 negocios asociados: en la primera semana serán dos vales por día, en las dos siguientes se subirá a tres y a cuatro por jornada, para terminar con ocho el día 24. Los vales sustituyen a los tradicionales lotes de regalos. Cada uno de ellos será para gastar en un establecimiento concreto.

El sorteo extraordinario de Reyes repartirá 5.000 euros el día 9. Los premios consisten en una paga de 2.000 euros, dos de 1.000 € y otras dos de 500 €. El sorteo será en el concello y tendrá carácter presencial.

La campaña se completa con los roscones de Reyes. Los clientes que los adquieran en las cinco panaderías asociadas a ECOS pueden encontrar vales por valor de 10 o 20 € en su interior. En total, son 500 €, a razón de 100 por cada negocio.