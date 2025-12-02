Los deberes pendientes con las personas discapacitadas: empleo y vivienda accesibles

A nivel gallego, la tasa de empleo de una persona sin discapacidad es del 70,4%, pero el porcentaje se desploma al 26,4% para quien presenta una discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial. Son datos del IGE que podemos comprobar dando un paseo por cualquier empresa o polígono industrial de las comarcas.

La Guía de Integración Laboral de las Personas con Discapacidad (actualizada hace casi cuatro años) recoge la línea de ayudas a empresas que contratan a trabajadores con necesidades especiales o que adaptan a ellos el puesto de empleo. ¿Por qué resulta tan difícil, entonces, el acceso al mercado laboral? «Moitas veces é por descoñecemento das propias firmas, ou por medo. E ás persoas pode resultarlles complicado acudir a ese traballo pola falta de transporte ou porque un contrato pode ser incompatible coa praza nun centro de día», explica la directora de Aspadeza, Ángeles Baldonedo. Fademga está intentando anular esa incompatibilidad. Algunos pasos se han dado ya de cara a una mayor integración laboral: Aspadeza llegó a tener a 3 personas contratadas en Embutidos Lalinense (ahora está una), y la federación gallega dispone de un programa de empleo con un preparador.

Usuarios de Aspadeza ensobran calendarios navideños. / Cedida

Aspadeza atiende en la actualidad a 38 personas (30 en plaza concertada y las 8 restantes, con plazas privadas que ayuda a costear el propio colectivo), pero el centro tiene capacidad para 80. Hace años que sus usuarios realizan tareas para empresas, como el ensobrado de facturas de Aquadeza, la preparación de producto para las máquinas expendedoras de guantes de GSI, las etiquetas de la ropa de Florentino o el lavado y planchado de la ropa de trabajo de Finca Mouriscade, amén de encargos puntuales de Arlit o de la AED.

Más barreras en el rural

Pero no es suficiente con los talleres ocupacionales. Mónica Luaña es una de las orientadoras laborales de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, Cogami, y se desplaza todas las semanas a los centros informativos en el Lalín Arena y la Casa da Xuventude de Silleda. A día de hoy, la bolsa de empleo de Cogami en Deza cuenta con 264 personas inscritas, casi un centenar más de las 152 inserciones laborales (26 en el presente año) que logró desde el arranque de 2021. En esa bolsa hay 99 empresas dadas de alta. En Deza, Cogami impartió en el último lustro cursos de informática, competencias digitales o de acompañamiento de transporte escolar, «pero ainda quedan moitos pasos por dar», remarca el director de Medelo, Iván García.

Y si es importante poder acceder al mercado laboral, resulta igual de necesario que las personas dispongan de autonomía en su vivienda. Cierto que existen ayudas de la Xunta para la instalación de ascensores, rampas o señales luminosas, igual que concede subvenciones para adaptar vehículos, pero a día de hoy «só o 0,6% dos fogares de España son accesibles, de maneira que hay case 100.000 persoas que non poden saír da súa vivenda», explica García. Lalín, A Estrada, Cruces o Silleda «rexistraron avances para construir vilas accesibles, pero ainda quedan barreiras no rural, como por exemplo no transporte». García sí menciona las tareas pendientes que tiene la Xunta: acelerar la tramitación de plazas públicas en los centros de día. En Medelo atienden a 27 personas (7 de ellas en plaza privada), pero tiene capacidad para 50 y, sin embargo, hay 5 aspirantes en lista de espera para acceder a una plaza pública.

Hay que trabajar en la accesibilidad de la vivienda pero también en la autonomía de las personas discapacitadas que quieren vivir solas. El programa de respiro familiar de Aspadeza permite a sus usuarios compartir un hogar con 8 plazas durante los fines de semana y así adquirir mayor autonomía a la hora de cocinar o de hacer la compra. Es la alternativa necesaria para que estas personas, una vez que faltan sus progenitoras, no se vean obligados a «enclaustrarse» en una residencia. La Xunta, en las nuevas viviendas de promoción pública de Lalín, va a reservar un cupo para personas mayores, víctimas de violencia machista o discapacitados.

Voluntariado

La idea de Aspadeza pasa, precisamente, por tener en un futuro «unha casa común» para sus usuarios. Baldonedo reconoce que en estos 25 años de Aspadeza, sí cambió la mirada sobre las personas con discapacidad «Pasaron de velos con lástima a ter unha visión moi positiva do seu esforzo e das súas capacidades». Los usuarios de Aspadeza participan como voluntarios en campañas como la de recogida de alimentos o visitan a los internos en la residencia de mayores de As Dores. Organizan, además, su propio festival de Navidad. Hay otra tarea en la que todos debemos cambiar la perspectiva: las personas con discapacidad tienen derecho a un empleo y a una vivienda , pero también a una relación afectiva.

Jornada de puertas abiertas en Medelo

Este miércoles, 3 de diciembre, el centro de recursos de Cogami en Medelo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una jornada abierta la ciudadanía, de 10.00 a 14.00 horas, en la casa Casa da Xuventude de Silleda. Los visitantes podrán ver el trabajo que realizan los profesionales y los usuarios a lo largo del año, mediante talleres de cuero, cestería, bordado o telas.Esta actividad cuenta con la colaboración del Concello de Silleda. Su alcaldesa, Paula Fernández Pena, anima a todos los vecinos a participar porque «é importante coñecer de preto o esforzo e o talento que hai detrás destes talleres, que teñen un valor social e humano inmenso».

En Medelo, un equipo multidisciplinar valora las necesidades de cada persona usuaria y, en consenso con ella y su familia, diseña un plan individualizado de atención terapéutica y ocupacional.