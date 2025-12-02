El Restaurante Río Liñares de A Estrada acogió el pasado sábado una «xuntanza navideña» entre el Centro Sociocomunitario estradense y la Asociación de Mulleres Rurais de Arcos de Furcos (ARDEFUR). En total, 107 personas se congregaron para pasar una tarde en la que, además de bailar, también estuvo disfrutaron de una obra de teatro, que según la organizadora, «gustó muchísimo a todo el mundo». Para mañana, el Centro Sociocomunitario de A Estrada celebra su magosto, en el que recibirán a cualquier vecino que quiera acercarse a probar unas castañas asadas, a partir de las 11.30 horas. Contarán con la actuación del artista estradense Juan Ruibal, que es un experto del acordeón.

El Centro Social y Ardefur reúnen 100 comensales en el Río Liñares