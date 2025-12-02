La Central vuelve a celebrar la puja con topes en los terneros y el vacuno mayor

La Central Agropecuaria de Galicia recupera hoy, tras cinco semanas, la subasta de ganado en sus instalaciones de Silleda. La puja marca unos topes de asistencia de 910 animales para los terneros de recría y de 240 para los de carne, mientras que para el vacuno mayor se marca un máximo de asistencia de 440 reses. La organización estima que sí se cubrirán los topes de terneros de recría y de carne, debido a que en los últimos meses la exportación de esta carne ha registrado un notable empuje, que se nota por tanto en el aumento de precio. La Xunta anunció el jueves la reanudación de ferias de ganado. Mantiene en vigor el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos con destino a vida y procedentes de granjas de fuera de Galicia.