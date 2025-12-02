La busca de Clotilde Teixeira incluye perros expertos en restos biológicos

Ayer se cumplieron dos semanas de la desaparición de la lalinense Clotilde Teixeira, la mujer de 53 años que falta de su domicilio desde la tarde del 17 de noviembre. Tras dar por finalizadas las batidas con voluntarios, Guardia Civil y Protección Civil siguen peinando los lugares más frecuentados Teixeira antes de que desapareciera sin dejar rastro alguno. En l a mañana de ayer, este operativo incorporó a dos nuevos integrantes llegados desde la capital de España.

Se trata de dos ejemplares de perros especializados en restos biológicos que fueron solicitados a Madrid. La Guardia Civil utiliza perros especializados para la detección de restos biológicos como parte de su Servicio Cinológico y Remonta (Secir). Estos perros, entrenados mediante refuerzo positivo, son capaces de localizar no sólo restos humanos (sangre, semen, saliva), sino también otras sustancias como explosivos, drogas o billetes. Los dos agentes caninos de la Benemérita desplazados hasta la capital dezana están acompañados por otros tantos miembros del cuerpo encargados de acompañarlos en su cometido.

Por su parte, el responsable de Protección Civil de Lalín, Víctor Blanco, también formó parte, ayer, de la primera batida de la semana junto a los guardia civiles, que también incorporaron una patrulla del Seprona. Blanco confirmó que se está ampliando la zona de búsqueda y revisando lugares por donde solía estar la mujer desaparecida, pero sin nuevas pistas. Ayer estuvieron por la zona de Donsión entre la autopista y la carretera nacional, y también en Filgueira y Carragoso.

Entre los extraños condicionantes que rodean este operativo, y que subraya el propio Víctor Blanco, el que más sorprende es que nadie viera a Clotilde Teixeira en el casco urbano desde el día de su desaparición. Cabe recordar que la mujer fue vista el día de su desaparición, lunes 17 de noviembre, por trabajadores de un taller situado en la calle 53, vía paralela a la N-525 a su paso por A Corredoira, y desde las que se puede acceder al Paseo do Pontiñas a través del puente anexo a la depuradora. La localización coincide con otra ya corroborada por la investigación, que ubicó a esta mujer caminando por la misma carretera nacional por delante de la gasolinera, una vez que se revisaron las cámaras de esta estación de servicio.

Patrullas de la Guardia Civil y Emerxencias Lalín mantienen activos operativos después de dos semanas en la que ya se peinó el núcleo urbano y parte de la periferia. El jefe de Emerxencias Lalín, Víctor Blanco, también recuerda que los voluntarios de Protección Civil están alertados por si se retomasen las búsquedas, ya sin concentraciones de vecinos. También el alcalde de Lalín, José Crespo, manifestaba la semana pasada que aunque las pistas sobre Teixeira son pocas, no se están escatimando esfuerzos para poder encontrarla. Y le trasladó a su familia todo el cariño y el deseo de que cuanto antes se resuelva este episodio.