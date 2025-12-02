El Bloque de Lalín propone el fomento de las masas forestales autóctonas

El Bloque lalinense propone al gobierno local la puesta en marcha del «Proxecto Lalín. Bosques de alto rendemento». La iniciativa tiene como meta «poñer en valor os nosos soutos e carballeiras, a paisaxe forestal e todos os seus sistemas naturais asociados, evitando a súa degradación e diminución», en palabras de la responsable local del partido, Mari Fernández.

Para la explotación sostenible de estas masas forestales, será necesaria la creación de un Foro Rural, una comisión consultiva en la que tendrán cabida tanto las parroquias como los agentes de dinamización, las asociaciones, expertos y todos los vecinos y vecinas. Mari Fernández es consciente de la multifuncionalidad del monte, por eso insta al Concello a que ponga en marcha actividades y aprovechamientos que complementen la agroganadería, el aprovechamiento forestal o los usos de ocio y naturaleza. «Desde o goberno local son precisas políticas atrevidas, claras e valentes, que planten cara dunha vez por todas ás agresións e degradación dos nosos valores naturais, veñan de liñas eléctricas, eólicas, talas indiscriminadas ou contaminación».

Semanas atrás la Xunta daba a conocer su decisión de prorrogar hasta 2030 la moratoria de eucalipto. La prohibición de nuevas plantaciones, en principio, remata a finales de este 2025, pero no ha conseguido frenar su expansión, porque las fincas autorizadas para esta especie intensificaron su rendimiento por hectárea o se recuperaron con este cultivo. Por ello, el BNG demanda al Concello de Lalín que aplique «unha política de eucalipto cero». Puede hacerlo promoviendo la sustitución de las plantaciones de eucalipto por especies autóctonas. Además, Mari Fernández apuesta por mejoras fiscales para estas especies frondosas autóctonas. «O noso programa das municipais xa detallaba medidas para a posta en valor do noso monte porque ademais dos beneficios medioambientais isto fixa poboación e xera riqueza».

«Bosques autóctonos» también contempla un programa de fomento, estudio, divulgación y protección de los espacios naturales del municipio, con un especial cuidado a la flora y fauna más sensible. Para ello, habrá que poner en marcha campañas de erradicación de especies invasoras. Por último, el Bloque indica que la biodiversidad fluvial de la cabecera dezana está siendo amenazada a diario «pola desidia da administración e as malas prácticas, que provocan de forma sistemática verquidos aos ríos e regatos». Para rematar con estos incidentes, el partido pide que se pongan en marcha medidas que preserven la calidad de la red fluvial así como un protocolo de actuaciones de buenas prácticas de conservación de cauces pero también de los riachuelos y de manantiales que los nutren.