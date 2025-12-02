El Bloque afirma que la rebaja del IBI en Silleda «chega tarde»

El Bloque de Silleda se suma a la polémica desatada desde hace días entre el PP y el gobierno local socialista por sus respectivas propuestas de reducción del IBI de urbana. Sus dos ediles sostienen que esa rebaja «chega tarde e grazas á oposición, tralo pelotazo fiscal que supuxo o Plan de Urbanismo».

El presupuesto de este año prevé una recaudación del IBI de urbana y rústica de 1.297.000 euros, «pero se se manteñen os tipos impositivos actuais», del 0,53 en urbana y del 0,43 en rústica, «a recadación real superará amplamente esa cifra, chegando a máis dun millón e medio de euros». La portavoz, Erea Rey, considera que el ejecutivo local pudo impulsar el recorte ya a principios de año, «cando sabía que Catastro estaba regularizando os valores, o que daría lugar a unha suba encuberta. Agora, polos prazos, calquera baixada non poderá ser efectiva ata 2027, coincidindo xusto co ano electoral». El BNG está estudiando la propuesta de descenso que días atrás publicó el PSOE, y dará a conocer su postura en la junta de portavoces.