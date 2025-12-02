Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Banda de Merza selecciona director

La Banda de Música Artística de Merza ha activado la convocatoria para cubrir el puesto de director/a. Las personas aspirantes deberán enviar su currículo, una carta de motivación y una programación anual a artisticademerza@artisticademerza.com antes de las 14 horas del 20 de diciembre.

