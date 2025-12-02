Avecuco recibe casi 10.000 euros para aislamiento del centro social

La Asociación Veciñal e Cultural de Cortegada (Avecuco) es beneficiaria de una ayuda del Plan Provincia Comunitaria 2025 para la mejora del aislamiento térmico y acústico del centro social de la parroquia. El proyecto incluye la sustitución parcial del falso techo mediante paneles de lana de madera, con aislamiento por encima para un mayor confort y una mejor eficiencia energética. Además, se acometerán trabajos de remate y renovación de la iluminación en el interior.

La inversión es de 9.992,70 euros, financiados al 100% por la Diputación, y centrados en garantizar una intervención sostenible, sin afectación estructural ni aumento de volumen. «Es una muy buena noticia, porque el centro social es el corazón de la vida comunitaria de Cortegada: es donde nos reunimos, donde celebramos actividades, donde se junta el vecindario», valora la directiva de Avecuco. Las obras permitirán que «el espacio sea más confortable, reduciendo ruidos y pérdidas de calor, y garantizando así un mejor aprovechamiento a lo largo de todo el año».