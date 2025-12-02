El año diocesano comienza en O Corpiño

El Obispado de Lugo volvió a elegir el santuario de Nuestra Señora de O Corpiño para la apertura de su año diocesano. Los actos comenzaron con el rezo del rosario y una reflexión de José Manuel Salgado, profesor del Instituto Teológico de Ourense, sobre el papel de la Virgen María. Siguió un tiempo de oración y eucaristía y una comida.