Amplían el plazo de solicitud de puestos para la carpa del Cocido

El Concello de Lalín ha ampliado hasta el 2 de enero el plazo de presentación de solicitudes para instalar puestos de venta en la carpa de la Feira do Cocido, con el fin de propiciar la máxima participación posible. Las reservas deben presentarse en el Registro General del Concello.

El precio mínimo del puesto interior será de 67,86 euros, mientras que el de las pulperías tradicionales está en 61,56 euros, pudiendo mejorarse al alza en las ofertas de los participantes. Cada expositor podrá solicitar hasta un máximo de tres puestos interiores y deberá acreditar su situación regular con respecto a las obligaciones fiscales y la responsabilidad civil. El proceso de selección tendrá en cuenta las mejores ofertas económicas y el equilibrio entre sectores productivos. El montaje de los puestos se realizará entre el 5 y el 6 de febrero de 2026 y la actividad comercial, los dos días siguientes.