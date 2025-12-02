Amplían el plazo de solicitud de puestos para la carpa del Cocido
REDACCIÓN
El Concello de Lalín ha ampliado hasta el 2 de enero el plazo de presentación de solicitudes para instalar puestos de venta en la carpa de la Feira do Cocido, con el fin de propiciar la máxima participación posible. Las reservas deben presentarse en el Registro General del Concello.
El precio mínimo del puesto interior será de 67,86 euros, mientras que el de las pulperías tradicionales está en 61,56 euros, pudiendo mejorarse al alza en las ofertas de los participantes. Cada expositor podrá solicitar hasta un máximo de tres puestos interiores y deberá acreditar su situación regular con respecto a las obligaciones fiscales y la responsabilidad civil. El proceso de selección tendrá en cuenta las mejores ofertas económicas y el equilibrio entre sectores productivos. El montaje de los puestos se realizará entre el 5 y el 6 de febrero de 2026 y la actividad comercial, los dos días siguientes.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio